حدث ليلاً| "الكهرباء" تكشف حقيقة تأجيل رفع الدعم و1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة.

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متحدث الكهرباء يكشف حقيقة تأجيل رفع الدعم ثلاثة سنوات

نفى أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل رفع الدعم لثلاثة سنوات، قائلًا: "غير صحيح والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أن تحريك الأسعار يكون على مدار خمس سنوات".

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إصابة 4 قيادات صحية بكورونا في كفرالشيخ

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، الثلاثاء، إصابة 4 قيادات في المديرية بفيروس كورونا المستجد، وفق النتائج المعملية التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

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متحدث الكهرباء يكشف حقيقة عدم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدولة راعت أن تكون نسبة الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء هذا العام أقل من الماضي، مراعاة لظروف أزمة فيروس كورونا.

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السجيني يكشف مطالب البرلمان للحكومة بشأن قرار وقف تراخيص البناء

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أهم رسائل اللجنة في اجتماعها مع الدكتور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بخصوص قرار وقف تراخيص البناء الخاصة بإقامة أعمال البناء.

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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: "تحسن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي بعد حقنها بالبلازما"

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، إنه لا يتم النظر للفنانة رجاء الجداوي باعتبارها فنانة لديها الكثير من المحبين ولكننا ننظر لحالة مرضية وصحية، مؤكدًا: "كانت محتاجة لبلازما الدم وتم إعطاؤها لها وهناك تحسن في حالتها".

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كورونا في الوطن العربي: السعودية الأولى في الإصابات والثانية في الوفيات.. وتونس تسيطر على الفيروس

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد - 19" بالوطن العربي إلى 376 ألفًا و508 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 4913 حالة.

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مليون و956421 إصابة و110925 حالة وفاة بكورونا في أمريكا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، تسجيل مليون و956421 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 17598 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد حالات الوفاة ارتفع 550 حالة وأصبح 110925 حالة.

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الصحة العالمية: جائحة كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن جائحة فيروس كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها.

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واشنطن تقر إصلاحات خاصة بالشرطة بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات

أقر مجلس منطقة واشنطن العاصمة، الثلاثاء، مجموعة من الإصلاحات الخاصة بالشرطة، بعد أيام من الاحتجاجات المناهضة لوحشية الشرطة وعنصريتها في العاصمة وأنحاء الولايات المتحدة، حسبما ذكرت رويترز.

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أحفاد عمر المختار يردّون على أردوغان: سنطرد جنودك من ليبيا

استنكرت قبيلة المنفة الليبية العربية، التي ينحدر منها الزعيم الليبي الراحل قائد الجهاد في البلاد عمر المختار، استخدام الرئيس التركي رجب أردوغان لإسم قائد الجهاد، لشرعنة حرب تركيا في ليبيا بعد تصريحاته.

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