وزير خارجية ألمانيا يزور إسرائيل اليوم لتحذيرها من ضم أجزاء من الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
يتوجه وزير الخارجية الألماني ، هايكو ماس، إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لتحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ومن المقرر أن يلتقي ماس وزير الخارجية جابي أشكنازي ووزير الدفاع بيني جانتس.
يشار إلى أن خطط ضم المستوطنات اليهودية وغور الأردن هي جزء من خطة الشرق الأوسط المثيرة للجدل التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يعبر ماس عن معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لتلك الخطط، حيث تستعد ألمانيا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد بدءا من أول يوليو.
ويعني هذا أن برلين ستلعب دورا مهما في تقرير ما إذا كانت ستعاقب إسرائيل على أفعالها.
يشار إلى أن ماس هو أول مسؤول حكومي أجنبي رفيع المستوى يزور إسرائيل منذ أن أدت حكومة البلاد اليمين الدستورية في 17 مايو.
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