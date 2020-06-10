5% من ثمن الشقة لكل المشروعات.. أين تذهب أموال وديعة الصيانة التي يسددها حاجزي شقق الإسكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان خلال الفترة الأخير عن طرح عدد كبيرة من الشقق ضمن 4 مشرعات (جنة- دار مصر- سكن مصر- الإسكان الاجتماعي)، وفي كل مشروع كانت تشترط الوزارة سداد 5% من ثمن الوحدة وديعة صيانة.

ففي مشروع سكن مصر في مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار لـ811 ألف جنيه، أي أن الحاجز سيسدد 40 ألفًا و550 جنيه وديعة صيانة بجانب ثمن الشقة.

وفي مشروع الاسكان الاجتماعي ضمن الاعلان الـ13 بلغ سعر الشقة 184 ألفًا، أي أن الحاجز سيسدد 9 آلاف جنيه وديعة صيانة.

ويتسال الحازين أين تذهب أموال الصيانة؟ وما الخدمات التي تندرج تحت وديعة الصيانة؟

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المهندس كمال فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة، قال إن الشركة هي المسؤولة عن توفير بعض الخدمات لحاجزي مشروع الإسكان الاجتماعي ودار مصر، والتي تتمثل في الصيانة والآمن والنظافة.

وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشركة لها العديد من الهمام داخل المواقع التي استلمتها، ففي مشروع دار مصر، تبدا المهام بصيانة العمارات والسلالم والأرصفة ومواسير الصرف والأسطح، والأبواب والشبابيك وأعمال الأنارة الداخلية بجانب تغيير التالف منها، وتنظيف المناور لكل عمارة، وتفريغ صناديق القمامة، وسقية سقف العمارة بالأسمنت اللباني مرة واحدة سنويًا، إلى جانب أعمال الحراسة.

وأشار أنه لا يوجد خلاف بين الخدمات التي تقدم في مشروع دار عن الإسكان الاجتماعي، إلا في مهمة الحراسة والأمن، مشروع دار مصر عبارة عن كمبوند مغلق به أسوار خرسانية كما يوجد بوابات لكل موقع، أما في الإسكان الاجتماعي فالموقع مفتوح، لكن يوجد بعض من أفراد الآمن على الأماكن الهامة مثل محولات الكهرباء وغرف التفتيش على المياه والصرف.

وأشار إلى أن الشركة هي من تنفذ البوابات الإلكترونية بتكليف من أجهزة المدن من خلال وديعة الصيانة التي يسددها الحاجزين وتبلغ 5% من ثمن الشقة، لافتًا إلى أنه سيتم الفترة المقبلة الاتفاق مع الهيئة لضم مشروعات سكن مصر وجنة إلى مواقع الشركة.

وأوضح أن عقد الشركة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، يشمل إدارة وتقديم خدمات الصيانة والنظافة لنحو 200 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمدن الجديدة، لمدة 5 سنوات.​