- 1/2
- 2/2
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأرسل الحرس الوطني نحو 1300 جندي إلى العاصمة لدعم شرطتها خلال المظاهرات الأخيرة والتي تحولت جزئيا إلى أعمال عنف.
وقال الحرس في بيان إنه “لن يكشف عن عدد الموظفين الذين جاءت فحوصاتهم إيجابية للمحافظة على أمن العمليات”، مضيفا أنه “سيتم فحص القوات للكشف عن الفيروس التاجي قبل نشرها ومغادرة مواقعها”.
وكان هناك قلق من أن الاحتجاجات الكبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي قد تزيد من انتشار الفيروس التاجي.
وقد راقب المسؤولون عن القطاعات الصحية في العديد من الدول، بحذر وخوف شديدين من تفشي فيروس كورونا المستجد من خلال التظاهرات وما تشهدها من أعمال عنف أحيانا، وإطلاق غاز مسيل للدموع وحتى رصاص مطاطي، ما يعني أن وضع الكمامة سيكون الهم الأخير للمتظاهرين وسيكونون عرضة لرذاذ يسبب العطس والسعال.
تابعنا على منصة غوغل لـ الأخبار
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة جنود من الحرس الوطني بكورونا شاركوا بمواجهة الاحتجاجات في واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.