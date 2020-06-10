شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد الإصابات.. "الصحة العالمية" توصي باكستان بإعادة إجراءات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أوصت منظمة الصحة العالمية السلطات الباكستانية بإعادة فرض إجراءات العزل العام المتقطعة في مناطق مستهدفة للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البلاد لم تستوف شروط رفع القيود.

وضربت موجة إصابات جديدة باكستان بعد أن رفعت الحكومة القيود في التاسع من مايو، بسبب الضغوط الاقتصادية.

وسجلت البلاد إلى الآن 108316 حالة إصابة و2172 حالة وفاة وشهد يوم الاثنين رقما قياسيا للوفيات في يوم واحد بلغ 105 حالات.

وقالت الرسالة التي وقعها رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في باكستان الدكتور باليثا ماهيبالا "توصي منظمة الصحة العالمية بشدة الحكومة بتطبيق استراتيجية فرض القيود لأسبوعين ورفعها لأسبوعين".