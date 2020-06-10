بعد هجومها على الأطباء في مصر..إقالة «نيبال دهبة» المدير الإقليمي لسانوفي للأدوية..والصيادلة : اعتذارها كان كافيا

أعلنت شركة "سانوفي" للأدوية عن إقالة المدير الإقليمي للشركة نيبال دهبة، بعد هجومها على الأطباء في مصر على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

كانت "دهبة" قد نشرت قبل ايام على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة أثارت غضب الأطباء المصريين، قالت فيها : هو انا ينفع اسأل سؤال؟ عمركم سمعتم أن في حد في الجيش تذمر من الاستشهاد أو استقال، وقالك انا مش لاعب اصل في ناس بتموت ا؟ كل مهنة ولها رسالتها، لو أنت لست ادها يبقي لا تصلح لهذه المهنة، وأعتقد إن من أسمى المهن هي مجال الصحة، وحقيقي الآن هم سلاح الشعب ضد كورونا، يعني ايه معترضين؟".

يأتي تعليق دهبة بعد غضب الأطباء في مصر إثر وفاة طبيب بإحدى مستشفيات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الأطباء إن الطبيب الراحل لم يلق الرعاية الكافية من جانب وزارة الصحة ، وهدد بعضهم بالاستقالة ما لم توفر وزارة الصحة الحماية الكافية للأطقم الطبية.

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لكن عادت "دهبة" واعتذرت بتغريدة أخرى، إذ قالت: "أود أن أعتذر بشدة لأي شخص شعر بالإهانة مما كتبته، أنا شخصيا والدي وأهلي كلهم أطباء، فأنا منذ الصغر أقدر المجهود الضخم المبذول من جميع الدكاترة في بلدنا الحبيب طوال العمر وخاصة خلال الأزمه غير المسبوقة، فأنتم حماة الوطن".

يشار إلى أن دهبة أغلقت حسابها على "تويتر" في وقت لاحق.

من جانبه قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إن إقالة الصيدلانية المصرية، والمدير الإقليمي لشركة "سانوفي" للأدوية، "نيبال دهبة" تصرف مبالغ فيه إلا إذا كانت هذه رغبة مسبقة لدى الشركة.

وأوضح نقبب صيادلة الدقهلية، ان في رايه الاعتذار الشديد منها ومن شركتها واجبا بشكل لائق و مناسب لحجم الخطا.