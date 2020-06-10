حالة الطقس: أجواء حارة رغم انخفاض الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم الخميس، لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة الى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، في يوم الجمعة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

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وفي ساعات الليل تسود أجواء معتدلة ومنعشة في الجبال، ودافئة تتحول إلى معتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية، وتكون الرياح شمالية غربية.

في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة بوجه عام في مختلف المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء دافئة تتحول إلى معتدلة ومنعشة في الجبال، وتسود أجواء دافئة مع رطوبة مرتفعة نسبياً في السهل الساحلي والسواحل.

وتكون الرياح شمالية غربية مع بعض الهبات النشطة أحيانا.