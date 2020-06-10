شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل ... 32 ألف إصابة جديدة بكورونا و1272 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 32091 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1272 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البلاد حتى الآن 739503 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة كما توفي 38406 أشخاص وهو ثالث أعلى عدد وفيات في العالم.

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