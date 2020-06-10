الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/6/10 07:29 ص بتوقيت أبوظبي
يتوجه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إلى إسرائيل، الأربعاء، لتحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
ومن المقرر أن يلتقي ماس وزير الخارجية جابي أشكنازي ووزير الدفاع بيني جانتس.
ومن المتوقع أن يعبر ماس عن معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لتلك الخطط، حيث تستعد ألمانيا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد بدءا من أول يوليو/ تموز.
ويعني هذا أن برلين ستلعب دورا مهما في تقرير ما إذا كانت ستعاقب إسرائيل على أفعالها.
يشار إلى أن ماس هو أول مسؤول حكومي أجنبي رفيع المستوى يزور إسرائيل منذ أن أدت حكومة البلاد اليمين الدستورية في 17 مايو/ أيار.
وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية فإن الغالبية العظمى من دول العالم أكدت معارضتها لمخططات الضم الإسرائيلية.
ويقول الفلسطينيون إنه فضلا عن أن الضم يجعل التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية صعبا جدا فإنه يجعل حل الدولتين مستحيلا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية ألمانيا يزور إسرائيل لتحذيرها من "الضم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.