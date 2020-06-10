وزير خارجية ألمانيا يزور إسرائيل لتحذيرها من "الضم"

يتوجه وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إلى إسرائيل، الأربعاء، لتحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.



ومن المقرر أن يلتقي ماس وزير الخارجية جابي أشكنازي ووزير الدفاع بيني جانتس.

ومن المتوقع أن يعبر ماس عن معارضة الاتحاد الأوروبي الشديدة لتلك الخطط، حيث تستعد ألمانيا لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد بدءا من أول يوليو/ تموز.

Advertisements

ويعني هذا أن برلين ستلعب دورا مهما في تقرير ما إذا كانت ستعاقب إسرائيل على أفعالها.

يشار إلى أن ماس هو أول مسؤول حكومي أجنبي رفيع المستوى يزور إسرائيل منذ أن أدت حكومة البلاد اليمين الدستورية في 17 مايو/ أيار.

وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية فإن الغالبية العظمى من دول العالم أكدت معارضتها لمخططات الضم الإسرائيلية.

ويقول الفلسطينيون إنه فضلا عن أن الضم يجعل التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية صعبا جدا فإنه يجعل حل الدولتين مستحيلا.