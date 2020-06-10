قادة اوروبيون يدعون إلى الاستعداد لاحتمال تفشي وباء مقبل

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بروكسل: طالب عدد من القادة الاوروبيين، بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، الاتحاد الاوروبي الثلاثاء بدرس سبل الاستعداد في شكل أفضل لاحتمال تفشي وباء مقبل، معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع جائحة كوفيد-19.

واورد القادة في رسالة الى رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون دير لايين أرفقوها بوثيقة توجيهية أن الرد الفوضوي على فيروس كورونا المستجد الذي اودى رسميا ب184 الفا و256 شخصا في الاتحاد الاوروبي "اثار تساؤلات" عن درجة الاستعداد واظهر الحاجة الى مقاربة على مستوى اوروبا، مع احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء الراهن.

وأضافوا "نأمل أن تكون الوثيقة مصدر إلهام لمناقشات مستقبلية مثمرة على المستوى الأوروبي لضمان استعداد الاتحاد الأوروبي لمواجهة أوبئة جديدة في المستقبل".

وبالإضافة إلى ماكرون وميركل، وقّع على هذه الرسالة قادة كل من بولندا ماتيوز موراويكي وإسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا صوفي ويلمز والدنمارك ميت فريدريكسن.

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وسلّط القادة الأوروبيون في بيانهم الضوء على النقص في المعدّات الطبيّة الذي عانت منه دول الاتحاد، مشدّدين على أنّ "فهم أوجه القصور أمر أساسي".

كما طالبوا بتنسيق أفضل لعمليات جمع البيانات ومعالجتها، بحيث تكون الأرقام قابلة للمقارنة من دولة إلى أخرى.

ومن المقرّر أن يعقد رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة قمّة افتراضية في 19 حزيران/يونيو الجاري لمناقشة تداعيات الجائحة.