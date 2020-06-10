نيكاراجوا تعلن عن تسجيل أكثر من 1400 حالة إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أكدت نيكاراجوا أمس الثلاثاء تسجيل 1464 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 55 وفاة، وسط مزاعم بأن الحكومة تخفي معلومات حول مدى خطورة الجائحة في البلاد.

وأعلنت وزيرة الصحة، مارسا رييس تسجيل 346 حالة إصابة جديدة و9 وفيات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

واتهمت المنظمات الطبية الرئيس دانييل أورتيجا وزوجته ، نائب الرئيس روساريو موريو، بالتقليل من خطورة هذا الوباء وإخفاء حالات الإصابة وتشخصيها على أنها حالات التهاب رئوي عادية.

وكانت شبكة "إل أوبزرفاتوريو سيودادانو كوفيد -19 نيكاراجوا"، المستقلة المعنية برصد المرض، أعلنت عن تسجيل 5027 حالة إصابة مؤكدة و1114 وفاة حتى 3 يونيو.