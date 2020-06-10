الأحد.. بدء سداد مقدم حجز الإعلان الـ13 لشقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في تلقى طلبات الحجز في شقق الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، سداد مقدم الحجز لجميع المواطنين بداية من يوم الأحد المقبل، 14 يونيو حتى 4 يوليو، بعد أن أتاحت سحب كراسات الشروط الأحد الماضي 7 يونيو للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في10 محافظات هي: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).

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وللتقديم في المشروع لابد من توافر الشروط التالي:

-الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه.

-الحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

- الحد الأدنى للمرتب 1300 جنيه.

- سن المتقدم من 21 إلى 50 سنة.

- لا يكون المتقدم أو أي فرض من أسرته حصل على دعم سابق من الحكومة سواءً شقةً أو أرضًا.

- يكون المتقدم مقيمًا أو يعمل في المحافظة التي سيتقدم لحجز وحدة بها، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

وشملت الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية، مفردات مرتب من جهة العمل مختومة وموضح بها صافي الدخل، بالنسبة للأعمال الحرة فلا بد من إحضار شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي، وصل مرافق كهرباء أو غاز أو ماء، ولو كان المتقدم متزوج لابد من تقديم صورة الرقم القومي للزوجة، ومفردات مرتب للزوجة لو كانت تعمل، قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال.

ويتم التقديم عن طريق مكاتب البريد، حيث يجري سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح فيها الوحدات السكنية.