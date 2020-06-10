كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 10 يونيو 2020 04:13 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قفزة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة بعد انخفاض قياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 800 وفاة بكورونا في يوم واحد بعد أن كانت سجلت انخفاضا قياسيا في اجمالي حصيلة اليوم السابق، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في اليومين السابقين 491 حالة و450 حالة وفاة على التوالي، في أقل حصيلة وفيات يومية منذ شهرين.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في أمريكا أكثر من 2 مليون شخص، بينهم 114 ألف حالة وفاة، و541 ألف حالة شفاء.