محلية البرلمان تنتهى من موازنات قطاعاتها اليوم لاعتمادها وإرسالها لـ"الخطة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء مشروع قانون موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020/2021، فيما يخص هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، والهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية. ومن المقرر أن تعتمد بذلك اللجنة موازنات قطاعاتها جملة والتى بدأت فى مناقشتها أمس الثلاثاء بما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية، على أن ترسلها للجنة الخطة والموازنة للنظر فى تقارير اللجان الفرعية المرسلة إليها تمهيدا لإعداد التقرير النهائى لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " وإرساله للأمانة العامة للبدء فى مناقشته بالجلسة العامة والتى من المقرر أن تكون الأسبوع المقبل وفقا لما أعلنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب.

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