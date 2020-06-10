رغم تخفيف الحجر.. أنشطة اقتصادية واجتماعية لن يسمح بها في كل أقاليم المملكة -تفاصيل

أعلنت وزارتا الداخلية ووزارة الصحة، في بلاغ مشترك مساء الثلاثاء، عن تفاصيل تخفيف تدابير الحجر الصحي في المملكة مما يسمح باستئناف ممارسة عدد من الأنشطة، لكن القرار اسثنى عددا من الأنشطة الإجتماعية والإقتصادية.

وعلى المستوى الوطني، استثنى القرار كلا من أنشطة المطاعم والمقاهي في عين المكان، والحمامات، قاعات السينما والمسارح، وما يشبهها.

ورغم إجراءات التخفيف المعلنة بالنسبة لعدد من الأقاليم التي تحسن بها الوضع الوبائي، فإن القرار استثنى عددا من الأنشطة الإجتماعية الأخرى التي التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).

تخفيف واسع للقيود بالمجموعة 1

وكان القرار قد قسم مناطق المملكة إلى مجموعتين تضم الأولى كلا من عمالة وأقاليم جهة الشرق، أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة، أقاليم جهة درعة-تافيلالت، عمالات وأقاليم جهة سوس-ماسة، أقاليم جهة كلميم-واد نون، أقاليم جهة العيون-الساقية، إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب، عمالة المضيق-الفنيدق، إقليم تطوان، إقليم الفحص-أنجرة، إقليم الحسيمة، إقليم شفشاون، إقليم وزان، عمالة مكناس، إقليم إفران.

وقال بلاغ للوزارتين إن الخروج في هذه الأقاليم والعمالات التابعة للمنطقة 1 سيكون دون حاجة لرخصة نقل استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، مع استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

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أيضا، ستكون عملية التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، مع إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.

وأضاف البلاغ أن عملية تخفيف الحجر الصحي ستشمل إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛ واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛ ، …). مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).

تخفيف جزئي للحجر للمجموعة 2

وبهذا القرار، فإن الأقاليم التي ستحضى بأقل مستوى من تخفيف الإجراءات -المجموعة الثانية- هي كل من عمالة طنجة-أصيلة، إقليم العرائش، عمالة فاس، إقليم الحاجب، عمالة الرباط، عمالة سلا، عمالة الصخيرات-تمارة، إقليم القنيطرة، عمالة الدار البيضاء، عمالة المحمدية، إقليم الجديدة، إقليم النواصر، إقليم مديونة، إقليم بنسليمان، إقليم برشيد، عمالة مراكش.

وسيتم بهذه الأقاليم الخروج مع التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛ وإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).