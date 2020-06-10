من ضمنها الدار البيضاء والرباط ومراكش.. هذه هي لائحة الأقاليم والعاملات التي سيكون تخفيف الحجر فيها محدودا

أعلنت الحكومة، قبل قليل، عن تفاصيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، والتي سيتم التفريق فيها بين مجموعتين من الجهات والأقاليم، حسب تطور الوضع الوبائي بكل منهما.

وأكد بلاغ مشترك لوزارة الداخلية أن السلطات العمومية ستعمل على تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم، وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.

ووفقا لهذا القرار، فإن الأقاليم التي ستحضى بأقل مستوى من تخفيف الإجراءات -المجموعة الثانية- هي كل من عمالة طنجة-أصيلة، إقليم العرائش، عمالة فاس، إقليم الحاجب، عمالة الرباط، عمالة سلا، عمالة الصخيرات-تمارة، إقليم القنيطرة، عمالة الدار البيضاء، عمالة المحمدية، إقليم الجديدة، إقليم النواصر، إقليم مديونة، إقليم بنسليمان، إقليم برشيد، عمالة مراكش.

وسيتم بهذه الأقاليم الخروج مع التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛ وإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛ واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛ مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).