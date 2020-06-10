منظمة الفاو تؤكد أهمية الغابات في تحقيق الأمن الغذائي

المناطق - الرياض

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الغابات والأشجار مهمة في تعزيز التلقيح عن طريق النحل والفراشات والحشرات والحيوانات الأخرى.

ودعت المنظمة في تقرير جديد صادر عنها اليوم إلى وقف تدهور مواطن تلك الحشرات لحماية التنوع البيولوجي.

وعدت رئيسة شعبة السياسات والموارد الحرجية في المنظمة تينا فاهانين، في تصريح لها بالتزامن مع صدور التقرير، الغابات موطنا للنحل البري والخفافيش والفراشات والملقحات الأخرى، مشيرة إلى أنها تتسم بأهمية كبرى في حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي وإنتاج المحاصيل، إلى جانب الأمن الغذائي.

وحذرت فاهانين، من التغيّرات التي تحدث في استخدام الأراضي وممارسات إدارة الأراضي تفكيك موائل الملقحات والتسبب بتدهورها.

يذكر أن التقرير المشترك الذي أعدته الفاو والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي يهدف إلى زيادة الوعي بالدور الحاسم للملقحات وفوائد الملقحات التي تعتمد على الغابات.