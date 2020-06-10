شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تسجّل 17598 إصابة و 550 حالة وفاة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:51 صباحًا, 10 يونيو 2020 م المناطق - الرياض أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الــ 24 ساعة الماضية، تسجيل 17,598 إصابة مؤكدة و 550 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,956,421 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الوفيات 110,925 حالة وفاة.

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