شكرا لقرائتكم خبر عن 235 إصابة بكورونا في نيجيريا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيجيريا 235 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية في بيان أمس، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع بذلك إلى 12 ألفاً و 801 إصابةً، مقابل 4040 حالة شفاء، و 361 حالة وفاة من بينهم 12 حالات وفاة جدد.

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