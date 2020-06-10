شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 13 شخصاً إثر انهيار مبنى سكني في باكستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن فرق الإغاثة قامت بانتشال 13 جثة من تحت الأنقاض ، بينما تعرض ستة أشخاص لإصابات متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى.
وأضافت أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن المزيد من الضحايا المحتملين تحت الأنقاض.
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