شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. احتجاجات متفرقة بعد انهيار الليرة أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على ارتفاع صرف سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة، إذ بلغ بعد ظهر أمس في السوق السوداء 4500 ليرة، داعين إلى كبح انهيار الليرة ومحاسبة المتسببين بانهيارها.
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