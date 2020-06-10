شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. احتجاجات متفرقة بعد انهيار الليرة أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل

نظم عدد من المواطنين وقفات احتجاجية مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة بيروت ومدينة صيدا جنوب لبنان ومدينة طرابلس شمال لبنان بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، في ظل إجراءات اتخذتها القوى الأمنية.

وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على ارتفاع صرف سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية خلال الساعات الأخيرة، إذ بلغ بعد ظهر أمس في السوق السوداء 4500 ليرة، داعين إلى كبح انهيار الليرة ومحاسبة المتسببين بانهيارها.