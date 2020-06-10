شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا في اليمن إلى 528 والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في اليمن إلى 528 حالة بينها 128 وفاة.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا(التابع للحكومة الشرعية)، في نشرتها اليومية أمس، إنها سجلت 28 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الساعات الماضية، منها 4 حالات وفاة.

وبحسب اللجنة، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى 524 حالة، بينها 127 حالة وفاة و 23 حالة شفاء.

ولم يكشف الحوثيون بشكل رسمي سوى عن إصابة أربع حالات بفيروس كورونا، بينها حالة وفاة واحدة، وحالتا تعافي، بينما تؤكد منظمات محلية انتشار الفيروس في مناطق الحوثيين بشكل كبير وسط "تكتم الحوثيين على الأرقام الحقيقية".