شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعو إيران للالتزام بتعهداتها تجاه «الطاقة الذرية» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك، أمس، على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي, رداً على سؤال أحد الصحفيين حول التقارير التي تفيد بمنع إيران، لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى مواقع عملهم.
وبين دوجاريك، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيفي بالتزاماته المتعلقة بتقديم التقارير حول هذا الموضوع لمجلس الأمن الدولي.
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