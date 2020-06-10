شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحذر «الناتو».. ونزوح 20 ألفا من ترهونة والان نبدء بالتفاصيل

حذر الجيش الوطني الليبي حلف الناتو من مغبة دعم التدخل العسكري التركي في ليبيا، فيما يتواصل نزوح الأهالي عن ترهونة بعد دخول الميليشيات المدعومة من تركيا المدينة وارتكاب جرائم.

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي إن تركيا تستغل عضويتها في حلف «الناتو» للسيطرة على ليبيا واحتلالها، دون أن يكون لباقي دول الحلف أي مصلحة في ذلك.

وتساءلت القيادة في بيان «الإثنين» عن استعداد «الناتو» للتورط في حرب لدعم تركيا في ليبيا لخدمة مصلحتها، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدد أمن واستقرار ليبيا ودول حوض البحر المتوسط، مشددة على أن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه وأن الجيش الوطني الليبي بكل قوته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال ليبيا.

وأشارت إلى أن تركيا تسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة، مؤكدة أن ميليشيات الوفاق والمرتزقة ارتكبوا جرائم وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في ترهونة والأصابعة وقصر بن غـشير وصبراتة وصرمان.

وأكدت أن الجيش الوطني الليبي يعمل بكل قوة وحزم لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ليبيا بالتعاون والتنسيق مع أصدقائه الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة، ويتعاطى بإيجابية مع الجهود الدولية الرامية لإطلاق عملية سياسية يسعى للوصول إليها، لكنه في الوقت ذاته لن يقف مكتوف الأيدي حماية لشعبه وتحقيقا لأمنه ودفاعا عن ترابه الوطني.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي «الإثنين» إن قوات الجيش شنت هجمات عسكرية في المنطقة من بويرات الحسون إلى الوشكة إلى الهيشة حيث دمرت سرية مدفعية تركية ورتل دبابات تركية أيضا وحافلة بها 8 جنود أتراك، كما تم تدمير رتل آخر حاول التقدم صوب سرت وآخر حاول التوجه إلى الجفرة.

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وشدد المسماري على أن الطيران المسير فشل في دعم الميليشيات التي حاولت التقدم صوب «سرت»، مشيرا إلى تطبيق إستراتيجية جديدة في المعركة تتمثل في استخدام قوة جوية مفرطة واستطلاع جوي دائم وتوزيع القطاعات على الأرض بما يتماشى مع الأوضاع بالمناطق الصحراوية.

وقال إن العمليات العسكرية مستمرة بعد رفض الطرف الآخر المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية، لافتا إلى صدور ستة بيانات في هذا الشأن من تركيا وقطر والمجلس الرئاسي غير الشرعي وجماعة الإخوان الإرهابية ورئيس مجلس الدولة التابع للوفاق خالد المشري والجماعة الليبية الإرهابية.

وأكد أن 20 ألف شخص هربوا من ترهونة بعد دخول الميليشيات المدعومة من تركيا المدينة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن الميليشيات لم تترك شيئا في العربان وترهونة وقصر بن غشير إلا وخربته.

وقال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا محمد المصباحي إن أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا دخلوا ترهونة، ما تسبب في نزوح الآلاف من المدنيين، فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل.

من جانبه، ندد رئيس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني بالانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان من الميليشيات المدعومة من تركيا، بعد دخولها مدن المنطقة الغربية، مستنكرا ما حصل على أيديها من خراب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة هناك.