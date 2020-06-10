برلمان تونس يسقط لائحة إخوانية تسيء لبورقيبة

أسقط البرلمان التونسي، فجر الأربعاء، مشروع لائحة قدمها ائتلاف "الكرامة" الجناح المتطرف لحركة النهضة الإخوانية، تفتح ملف الاستعمار، وتسيء للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.



وصوت على اللائحة 77 نائبا فقط من مجموع 217، ووجه النواب انتقادات لها، لكونها لا تتضمن إدانة للفترة الاستعمارية لفرنسا التي بدأت العام 1881، وإنما تضمنت إساءة للرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال النائب عن كتلة الإصلاح حسونة الناصفي: إن" حركة النهضة حاولت تصفية حساباتها السياسية مع رمز دولة الحداثة، ولم يكن لها النية في فتح ملف الحقبة الاستعمارية في تونس .

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وأضاف في تصريحات لـ ”الخليج 365” :" كان على الإخوان فتح ملف الاستعمار العثماني لبلدان شمال أفريقيا من القرن الخامس عشر حتى القرن 20، معتبرًا أن لائحة النهضة سياسية لتصفية الحسابات .

وعارض اللائحة كلا من الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وكتلة قلب تونس (26 مقعدا)، والكتلة الوطنية (12 مقعدا)، وحركة الشعب (18 مقعدا) .

وقالت الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة في تصريحات لـ ”الخليج 365” إن سقوط لائحة الإخوان، هو دليل على تغير موازين التحالفات داخل البرلمان .

واعتبرت أن اكتفاء اللائحة بـ 77صوتا فقط يعكس مدى عزلة كتلتي حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، والتي ستكون لها تبعات على التركيبة الحكومية وخارطة التحالفات داخلها.