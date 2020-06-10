السفارة الأمريكية في ليبيا تحذر من أزمة إنسانية في سرت

أعربت السفارة الأمريكية في ليبيا عن تخوفها من احتمال حدوث أزمة إنسانية في مدينة سرت شرق العاصمة طرابلس، بسبب محاولات مليشيات الوفاق الهجوم على المدينة.

وحذرت السفارة في بيان لها، الأربعاء، من مغبة التصعيد المستمر في سرت مما يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الانقسامات التي تستغلها الجهات المتطرفة.

أردوغان يسعى لاحتلال سرت الليبية طمعا في النفط



وأعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي".

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وحذرت السفارة، من الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين، والبنى التحتية المدنية بشكل غير قانوني، وأنها ستعمل على محاسبة المخالفين.





ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية، وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة الذي لقي ترحيبا دوليا وأمميا واسعا، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين في لقاء تليفزيوني قواته من المرتزقة سوريا بمواصلة معاركها في ليبيا، والدخول إلى مدينة سرت.