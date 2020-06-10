مقتل 59 شخصا في هجوم إرهابي على قرية بنيجيريا

الخليج 365 - وكالاتالأربعاء 2020/6/10 02:22 ص بتوقيت أبوظبي
قُتل 59 شخصاً في شمال شرق نيجيريا في هجوم شنّه، الثلاثاء، تنظيم داعش الإرهابي، على قريتهم، بحسب مسؤول في القرية، وقادة في ميليشيا محلية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بابكر كولو، قائد الميليشيا المحلية لمحاربة الإرهابيين قوله: إنّ مسلّحين من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا قرية فيلو التي يقطنها مربّو ماشية، والواقعة في مقاطعة غوبيو بولاية بورنو ظهر الثلاثاء، مما أسفر عن سقوط 59 قتيلاً في صفوف سكانها.
وأوضح أنّ "البعض تمّ إطلاق النار عليهم والبعض الآخر دهسهم" الإرهابيون بمركباتهم.
ويركز إرهابيو ولاية غرب أفريقيا في تنظيم داعش، والتي انفصلت عن بوكو حرام في العام 2016، على مهاجمة الجيش، لكنهم يستهدفون أيضا المدنيين بشكل متزايد.
وفي فبراير/شباط الماضي، قتل الإرهابيون 30 مسافرا على الأقل كانوا توقفوا ليلا في أونو خلال حظر التجول الليلي.
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