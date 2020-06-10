تشاد تؤجل الانتخابات البرلمانية بسبب وباء كورونا

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نجامينا: أعلنت اللجنة الانتخابية في تشاد الثلاثاء تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في كانون الأول/ديسمبر المقبل بدون تحديد موعد جديد لها بسبب الظروف المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ.

تم تأجيل التصويت خمس مرات منذ العام 2015، ويعزو الرئيس ادريس ديبي ذلك إلى نقص التمويل في واحدة من أفقر دول العالم والتهديد الذي يشكله جهاديو جماعة بوكو حرام. وانتخبت الجمعية الوطنية الحالية التي يسيطر عليها حلفاء ديبي في العام 2011 لمدة أربع سنوات.

وقال رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات كودي محمد بام لوكالة فرانس برس إنّ "الانتخابات التشريعية المقررة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2020 لا يمكن ان تتم".

وتابع أنّ "فيروس كورونا أخر عملية تسجيل الناخبين" مضيفا أنه سيكون من المستحيل تحديث السجلات خلال موسم الأمطار بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر بسبب سوء حال الطرق في ارجاء البلاد.

وأوضح بام انه لا يستطيع تحديد موعد جديد للانتخابات إذ يتطلب ذلك إجراء مناقشات مع الحزب الحاكم وشخصيات المعارضة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية التشادية في نيسان/أبريل 2021 ، رغم أن ديبي الذي وصل إلى السلطة بالقوة في العام 1990، لم يعلن موقفه من الترشح لولاية سادسة.

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وتواجه تشاد هجمات جهادية في جنوب غرب البلاد.

ويعد شمال البلاد، على الحدود مع ليبيا، منطقة خارجة عن القانون حيث ينتشر عمال مناجم الذهب غير القانونيين والمهربين والمتمردين.

ورغم موارد النفط، يعيش واحد من اثنين من التشاديين تحت خط الفقر وتتكرر حالات الطوارئ الصحية بسبب شبه افتقار المستشفيات الى بنى تحتية.

وأحصى البلد الإفريقي الفقير 839 إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 70 وفاة.

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