بايدن في جنازة جورج فلويد: "حان وقت العدالة العرقية"

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هيوستن: اعتبر المرشح الديموقراطي للبيت الأبيض جو بايدن انه "حان وقت العدالة العرقية" في الولايات المتحدة، في فيديو صوّر خلال جنازة جورج فلويد في هيوستن.

وقال بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما، معزيا عائلة المواطن الأميركي الأسود البالغ من العمر 46 عاما الذي قتل اختناقا قبل 15 يوما تحت ركبة شرطي ركع على عنقه حوالى تسع دقائق لتثبيته أرضا، "لم يعد بإمكاننا غض النظر عن العنصرية التي تؤلم روحنا".

والتقى بايدن الإثنين أقرباء جورج فلويد عشية جنازته في مدينة هيوستن التي نشأ فيها بولاية تكساس.

وقال بايدن الذي سيواجه الرئيس دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر "لماذا ينهض العديد من الأميركيين السود في الصباح في هذا البلد وهم يعلمون أنهم قد يموتون وهم يعيشون حياتهم ببساطة؟".

وتوالى العديد من المسؤولين الديموقراطيين لإلقاء كلمات تأبين في الكنيسة المكتظة بالحضور، ما أضفى طابعا سياسيا على المراسم.

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وقال النائب عن تكساس آل غرين "جورج فلويد غير العالم" مضيفا "علينا ألا نخرج من هنا اليوم بعد تكريم ذكراه من غير أن نتثبّت من القيام بكل ما ينبغي حتى لا ننسى وحتى لا يعود ذلك يحصل للأجيال المقبلة".

وتلته إلى المنبر النائبة الديموقراطية عن دائرة هيوستن في الكونغرس الأميركي شيلا جاكسون لي، فأعربت عن أملها ألا يكون جورج فلويد توفي سدى.

وقالت إن "مهمته" على الأرض كانت أن "يجعل الناس ينهضون من غير أن يجلسوا مجددا طالما لم يتم إحقاق الحق".

وقالت النائبة إن عائلة فلويد تلقت رسالتين من الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما وعلما أميركيا باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وجثت بيلوسي على ركبة واحدة الإثنين في الكونغرس في واشنطن مع نواب ديموقراطيين آخرين، في الإشارة التي باتت رمزا لمعارضة العنصرية والعنف بحق السود، قبل أن تقدم مشروع قانون يهدف إلى إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة.