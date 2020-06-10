شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التفاصيل الكاملة لموازنة المتحف المصرى الكبير 20/21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، خلال إجتماعاتها، علي موازنة المتحف المصري الكبير خلال العام المالي الجديد 2020/2021، والتي قدرت جملتها بنحو 4 مليار و708 مليون و41 الف جنية مقابل 3 مليار و500 مليون و646 ألف جنية العام الجارى.

وبلغت جملة التكاليف والمصروفات خلال العام الجديد، نحو 64 مليون جنية مقابل 42 مليون جنية العام الجاري 2019/2020، وقدرت جملة جملة الاستخدامات الرأسمالية بـ4 مليار و644 مليون جنية و41 ألف جنية العام الجديد 2020/2021 مقابل 3 مليار و458 مليون جنية و646 ألف جنية.

وتوقعت الموازنة إيرادات خلال العام المالي الجديد 30 مليون جنية، فيما بلغت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة (منها مساهمة من الخزانة العامة)، نحو 3 مليار و381 مليون 580 ألف جنية، مقابل مليار و697 مليون 296 ألف جنية العام الجارى.

جدير بالذكر، أن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، أكد سابقاً، إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020، مستعرضًا تطورات العرض المتحفي به، خاصةً وضع القطع الأثرية في البهو الرئيسي وعلى الدرج العظيم، فضلاً عن خطة نقل مراكب الشمس لعرضها بالمتحف بشكل مميز، وتفاصيل مشروع تشغيل خدمات المتحف للزائرين بالاشتراك مع الخبرات الأجنبية، إلى جانب الدورات التدريبية والفنية التي يتم تقديمها بصورة منتظمة للعاملين والموظفين بالمتحف.