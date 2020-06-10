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وفاة فني آشعة بمستشفيات الزقازيق الجامعي متأثرًا بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

أعلنت جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وفاة بهاء همام، فني آشعة بإحدى مستشفيات الجامعة؛ متأثرًا بإصابته بفيروس المُستجد.

ونعت الجامعة شهيد الواجب، في بيان اليوم الثلاثاء، مؤكدة على أنه توفي داخل مستشفى العزل بالجامعة، بعدما أصيب بالفيروس أثناء عمله.

وأوضح البيان أن إجراءات الدفن ستتم وفقًا البروتوكول المتبع من جانب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.​

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