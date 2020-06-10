اليوم.. إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية "اللجان النوعية المتقدمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستكمل الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بقضية "اللجان النوعية المتقدمة".

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بالقضية عددا من التهم، منها أنهم في الفترة من مطلع 2014 حتى 28 مارس 2016، تولوا قيادة جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، غرضها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون.

وأسندت لهم تهم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدفت تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها فى تحقيق أغراضها.