الغد: نحرص على اختيار الكوادر القادرة لخدمة المواطن بانتخابات البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أكد المهندس موسى مصطفي موسى، رئيس حزب الغد، في بيان صحفي، أن الحزب يعمل فترة على الانتشار في كافة محافظات مصر، ورصد كل ما يحتاجه المواطنين من خلال التفاعل والتلاحم معه، أمناء أعضاء الحزب في كل محافظة.

وأضاف موسى أن الحزب لديه تنظيم حزبي قوي يمتد إلى جميع دوائر مصر المختلفة، من خلال تنظيم متماسك قادر على خوض الانتخابات التشريعية، سواء مجلس النواب أو الشيوخ أو المحليات بكوادر قادرة على التلاحم مع المواطنين في الشارع، بمرونة وتفاعل مع الناس حتى يكون نواب الغد معبرين عن القضايا الحقيقية للناس في كل ربوع مصر.

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وأوضح موسى، أن الحزب حريص كل الحرص على اختيار الكوادر القادرة والفاعلة لخدمة المواطن من خلال رصد كافة المشاكل في كل محافظة، والعمل على إيجاد حلول من خلال التعاون مع المسئولين في كل المحافظات.

وأشار إلى أن كل أعضاء الحزب في كافة المحافظات قادرين على كسب الشارع المصري، وذلك من خلال تفاعلهم مع المواطن في كافة القضايا والمشاركة الشعبية سواء من خلال الكوادر الشابة، أو المرأة التي استطاعت في الفترة الأخيرة أن تفرض نفسها علي الساحة سواء السياسية أو الاجتماعية والعمل العام لما لها من قدرة على التفاعل مع المواطن والعمل على حل مشاكل الناس.

وأوضح موسى، أن الحزب يضم كوادر نسائية في مختلف المجالات سواء سياسية أو علمية أو طبية أو تعليمية أو عمل عام، وذلك من أجل النزول إلى الشارع المصري ومعرفة كل متطلبات المرأة والمواطن المصري، للوقوف عليها وإيجاد الحلول المناسبة مع المسئولين في كل المحافظات.