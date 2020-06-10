انخفاض أعداد الإصابات بكورونا في بلجيكا

سجّل المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الصحة في بلجيكا، 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 59437 شخصًا من مختلف الشرائح العمرية.

وذكر المركز، في تقريره اليومي حول تطورات الوباء الذي أوردته

وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، إلى أن من بين الإصابات الجديدة 16 مريضًا استدعت حالتهم العلاج في المستشفيات، ما يرفع عدد الأسرة المشغولة من قبل المصابين إلى 573 شخصًا، إضافة إلى 115 شخصًا لا يزالون في غرف العناية المركزة.وسجلت بلجيكا 13 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا؛ ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9619 شخصًا.وعبر مختصون في مجال الوبائيات عن قلقهم من عدم توفر مخطط حكومي واضح لمواجهة موجة ثانية محتملة من الوباء قد تكون ناتجة عن إجراءات رفع العزل المعمول بها في البلاد منذ 8 يونيو الجاري.