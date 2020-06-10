الصحة العالمية: جائحة كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أن جائحة فيروس كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها.
وفي مؤتمر صحفي، قال ممثل المنظمة لدى المكسيك كريستيان موراليس، إن الجائحة تتوجه نحو ذروتها في البلاد من حيث مستوى الإصابات.
وأكد ممثل المنظمة أن تعامل الحكومة المكسيكية مع أزمة كورونا كان إيجابيا.
وقال ممثلون عن "الصحة العالمية" ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، أثناء مؤتمر عبر الإنترنت، إن الالتزام بالتباعد الاجتماعي سيبقى إجراء لا بد منه حتى ظهور لقاح ضد فيروس كورونا يكون في متناول الجميع.
كما أشاروا إلى ضرورة زيادة الفحوصات للكشفعن فيروس كورونا في المكسيك قبل المضي قدما في إعادة فتح الاقتصاد.
وذكر مسؤولو المنظمتين أن احتجاجات المدن من شأنها أن تتسبب في قفزة جديدة للإصابات بالفيروس.
وأقدمت المكسيك مطلع الشهر الجاري، على إعادة فتح الاقتصاد بعد أن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 120 ألف حالة واقتربت حصيلة الوفيات المرتبطة به من 14 ألف حالة.
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