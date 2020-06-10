روسيا تضع نظامًا للملاحة الفضائية البعيدة

بدأ خبراء معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، بتطوير منظومة الملاحة الفضائية البعيدة باعتماد الأشعة السينية، التي ستستخدمها المركبات الفضائية في رحلاتها البعيدة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

ويشير بيان المعهد إلى أن "خبراءه بالتعاون مع خبراء مؤسسة لافوتشكين والمركز الباليستي لمعهد الرياضيات التطبيقية، بدأوا في وضع منظومة ملاحة

بالأشعة السينية - وهو نظام ملاحة مستقل للمركبات الفضائية باستخدام اشارات الأشعة السينية للنجوم النابضة". ويضيف "عمليا النجوم النابضة هي بمثابة "منارات" طبيعية في الكون، تسمح بوضع منظومة ملاحة مطلقة للمركبات الفضائية".

ويشير بيان المعهد، إلى أن إمكانية الملاحة

باستخدام الأشعة السينية للنجوم النابضة، يوفرها التلسكوب الفضائي الروسي Spectr-RG ، الذي أطلق إلى الفضاء في يوليو عام 2019 ووصل إلى نقطة عمله التي تبعد عن الأرض مسافة 1.5 مليون كيلومتر، وباشر بمسح السماء في ديسمبر الماضي.

ويذكر أن النجوم النابضة، هي نجوم نيوترونية تدور بسرعة عالية، ترسل إلى الفضاء إشارات دورية قصيرة من الأشعة السينية، مدتها ملي ثانية أو عشرات ملي ثانية.