السودان: فتح بلاغات جنائية جديدة لمواجهة البشير بتهمة تبديد أموال الدولة

أعلن محمد الفكى سليمان عضو مجلس السيادة السوداني، الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، فتح بلاغات جنائية جديدة فى مواجهة الرئيس المعزول عمر البشير "لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية".

وقال الفكي - في مؤتمر صحفي للجنة إزالة التمكين بالقصر الجمهورى مساء اليوم الثلاثاء- إن "اللجنة توصلت لحساب خاص باسم الرئيس المعزول في أحد بنوك السودان، كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة

عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية، مضيفا: "الرئيس المعزول بدد مئات الملايين من الدولارات من أموال الشعب لأغراض شخصية".



وكشف الفكي عن توصل اللجنة لأحد الحسابات المصرفية المركزية لحزب المؤتمر الوطني المحلول، الذي يضم أموالا كانت تستخدم في تمويل أنشطة المؤتمر الوطني، كما توصلت أيضا إلى أسماء عدد من الأشخاص، سيتم الكشف عنهم، يتسلمون الأموال

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من شركات للمؤتمر الوطني، للعمل لصالح حزب المؤتمر الوطني.



وأكد الفكي حرص اللجنة على إثبات أنها "سيف الثورة"، وأنها تعمل وفق قانون مجاز عبر الأطر القانونية والجسم التشريعي، ممثلا في مجلسي السيادة والوزراء، بحسب الوثيقة الدستورية، مشددا على أن اللجنة ماضية في أعمالها بقوة القانون وأنها تنجز عملها بكل جدية.



وأوضح أن هناك محاولات مستمرة من قبل أنصار النظام السابق لهز ثقة المواطنين في اللجنة وأعمالها، منوها بأن البعض أرسل رسائل مُشككة في عمل اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة أنجزت العديد من أعمالها بواسطة وبمساعدة شباب الثورة.