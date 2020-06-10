تظاهرات ليلية احتجاجًا على السياسة المالية في لبنان

تشهد العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، تظاهرات ليلية أمام مبنى البرلمان، رفضا للسياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة، التي أدت إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية، تجاوزت 4500 ليرة لبنانية، وفقًا لسكاي نيوز.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات، أبرزها من مجموعة "لحقي"، للخروج إلى الشوارع والاحتجاج في عدة مناطق لبنانية. وترافقت
ولم تفلح الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي بضبط سعر صرف الدولار رغم كل المحاولات، وذلك بسبب وجود أكثر من سوق مواز يتحكم بسعر الصرف، في حين يبقي المصرف المركزي على سعر الـ1500 ليرة لبنانية.
ونشرت مجموعة "لحقي" بيانا دعت فيه اللبنانيين إلى النزول إلى الشارع، قائلة: "مع الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الذي لامس 5 آلاف ليرة؛ ومع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية؛ ومع رد رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية في تعارض فاضح مع وعوده بالإصلاح؛ تسقط الوعود الكاذبة للمنظومة المتمثلة اليوم بالعهد والحكومة!".
وأضافت: "فبدلا من معالجتها للأوضاع الكارثية، تتابع نهج المحاصصة الحزبية والطائفية. وتسقط حكومة حسان دياب عنها بشكل نهائي خدعة حكومة الاختصاصيين!".
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