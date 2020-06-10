ألمانيا تصنف 61 داعشيا كمصدر خطر

صنّفت الشرطة الألمانية 61 شخصا من إجمالي أكثر من 100 شخص كانوا مقاتلين في تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بسورية أو العراق وعادوا إلى ألمانيا، على أنهم «مصدر خطر أمني» حاليا في ألمانيا.

وجاء ذلك، في رد الحكومة الألمانية على سؤال من النائب البرلماني في حزب البديل من أجل ألمانيا «إيه إف دي» اليميني المعارض، مارتين هس.

وحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن 32 شخصا من هؤلاء الأشخاص في السجن أو الحبس الاحتياطي.

وقال هس، إن الشرطة الألمانية ليست قادرة على مراقبة هؤلاء الأشخاص الخطرين أمنيّا بلا أي ثغرات، وذلك لأسباب قانونية وأسباب تتعلق بحجم

الأفراد بالشرطة.

Advertisements

وأكد أنه لهذا السبب يتعين على الحكومة العمل على تصنيف أي إسلاميين ذوي خبرة في القتال، كأشخاص خطرين أمنيا أو ترحيلهم، أو «احتجازهم طويلا في الحبس الاحتياطي، إلى ألا يشكلون مصدر خطر».

وحسب وزارة الداخلية، تفترض السلطات أن أكثر من 1060 متطرفا إسلاميا سافروا إلى سورية أو العراق، وعاد نحو ثلثهم إلى ألمانيا حاليا.

وأضافت بيانات الوزارة أن أكثر من 100 شخص من مقاتلي «داعش» العائدين إلى ألمانيا، لديهم خبرة في القتال أو استعدوا للمشاركة في معارك.