1.25 مليون دولار قيمة كفالة الإفراج عن المتهم بقتل فلويد

حددت محكمة أمريكية، أمس، كفالة بقيمة 1.25 مليون دولار للإفراج عن الضابط ديريك تشوفن، المتهم بقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد.

ومثل الشرطي السابق في مينيابوليس، للمرة الأولى أمام المحكمة التي حددت الكفالة الإفراج عنه على ذمة القضية. واستند المدّعون، في مطالبتهم برفع قيمة الكفالة لأكثر من مليون دولار، إلى «خطورة التهم» الموجهة إلى الشرطي والغضب العام، وذلك بحسب وسائل إعلام أمريكية.

حيث يواجه اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية والقتل الخطأ. كما وجهت إلى ثلاثة ضباط آخرين تهمة المساعدة والتحريض على القتل.

وأدت وفاة فلويد إلى احتجاجات في الولايات المتحدة ودول أخرى ودعوات لإصلاح الشرطة الأمريكية.

وأجريت، يوم الإثنين، مراسم تشييع بعد أسبوعين من وفاة فلويد.