قنصل المغرب يغادر الجزائر

أعلن الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي للرئاسة الجزائرية محند بلعيد، أمس الثلاثاء، مغادرة القنصل المغربي في مدينة وهران أحرضان بوطاهر للأراضي الجزائرية. وقال بلعيد خلال ندوة صحفية اليوم: «المغرب استجاب لطلبنا بسحبه، وذلك لأنه تجاوز حدود اللياقة والأعراف الدبلوماسية»، مضيفا «نحن لم نستغرب تصريحه بأن الجزائر بلد عدو، وقد اكتشفنا فيما بعد أنه ضابط مخابرات عُين كقنصل في ولاية وهران لأسباب أخرى».



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