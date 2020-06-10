إيران تعدم جاسوسا ساعد بقتل سليماني

وأفاد المتحدّث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام إسماعيلي، بأن محمود موسوي مجد، أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية «وخصوصا فيلق القدس ومكان تواجد وتنقلات الشهيد الجنرال قاسم سليماني» لقاء مبالغ كبيرة من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
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