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إيران تعدم جاسوسا ساعد بقتل سليماني

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أعلنت إيران أنها ستعدم شخصا، أيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر بحقّه، بعدما أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة، عبر مساعدته واشنطن على استهداف الجنرال قاسم سليماني.

وأفاد المتحدّث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام إسماعيلي، بأن محمود موسوي مجد، أدين بالتجسس على القوات المسلحة الإيرانية «وخصوصا فيلق القدس ومكان تواجد وتنقلات الشهيد الجنرال قاسم سليماني» لقاء مبالغ كبيرة من كل من جهاز الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.


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