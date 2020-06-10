الشعب يريد إسقاط النظام يعود من جنوب سورية

تظاهر عشرات من سكان مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سورية، مطلقين هتافات مناوئة للنظام في محافظة بقيت بمنأى نسبياً عن النزاع الدائر في البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وشبكة أنباء محلية.

تحسين الأوضاع

وتشهد المدينة، منذ الأحد، تظاهرات مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية تزامنت مع انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية بين يومي السبت والإثنين من 2300 ليرة ليتخطى عتبة ثلاثة آلاف و خمسمائة ليرة، ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع والمواد الغذائية.

احتجاجات سياسية

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس «بدأت التظاهرات بشعارات مطالبة بتحسين الوضع المعيشي قبل أن تتحول إلى احتجاجات سياسية».

وتظاهر عشرات لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى المحافظة قبل أن يجوبوا شوارع المدينة.

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والحكومة السورية موجودة في محافظة السويداء عبر المؤسسات الرسمية والمراكز الأمنية، فيما ينتشر الجيش في محيط المحافظة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها شبكة السويداء 24 المحلية للأنباء، أمس، عشرات المتظاهرين يجوبون شوارع المدينة ويهتفون مطالبين بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين. ورددوا شعارات عدة بينها «الشعب يريد إسقاط النظام».

شعارات 2011

وبثت الشبكة ذاتها الأحد مقطعاً مصوراً أظهر عشرات الشبان يهتفون «ثورة، حرية، عدالة اجتماعية»، و»سورية بدها حرية»، في تذكير بشعارات رفعها السوريون خلال احتجاجات العام 2011 والتي انطلقت من محافظة درعا المجاورة قبل أن تتحول نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص.