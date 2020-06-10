حوار مرتقب لخروج القوات الأمريكية من العراق

أكد المتحدث باسم تحالف «الفتح» في العراق، أحمد الأسدي، أن الحوار المرتقب مع واشنطن يجب أن يبنى على أساس إخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقال في مؤتمرصحفي، إن «هذا الحوار يجب أن يبنى على أساس ثابت، وهو قرار مجلس النواب القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق»، مبينا أن «القرار الذي أصدره البرلمان القاضي بإخراج جميع القوات الأجنبية من العراق ملزم».

وطالب الأسدي اللجنة المكلفة بأن تضع أساس هذا الحوار وهو حفظ السيادة العراقية، وتطبيق قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية.

وأشار إلى «وجود مساع لمجلس النواب لتشكيل لجنة رقابية من لجنة الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية النيابيتين، لمتابعة الحوار بين بغداد وواشنطن».