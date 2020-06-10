باكستان تؤكد التزامها بالسلام

ورفض قريشي تصريحات وزير الداخلية الهندي أميت شاه، الذي قال إن بلاده قادرة على شن غارة جوية في أي وقت داخل باكستان، للدفاع عن مصالحها الإقليمية، مشيرا إلى أن مثل هذه التهديدات غير المسؤولة من جانب وزير هندي لا تخدم جهود السلام.
وقال قريشي إن باكستان قادرة على الدفاع عن سيادتها، وإن أي عدوان من جانب الهند سيتم التعامل معه بقوة، ويجب على المسؤولين الهنود التركيز على التحديات الداخلية والمشكلات التي يواجهها الشعب الهندي، مثل الفقر والبطالة، وضمان حقوق الأقليات الدينية، والكف عن انتهاك حقوق الشعب الكشميري، بدلا من تهديد الدول المجاورة.
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