اعتقال 260 مشتبها به تركيا

اعتقلت السلطات التركية أكثر من 260 شخصا، من بينهم جنود في الخدمة، في مداهمات في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى، للاشتباه بصلتهم بالداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن.

وذكرت وكالة تركية أن السلطات التركية تواصل البحث عن أكثر من 50 مشتبها بهم آخرين.

وتتباين الاتهامات، لكن جميعها مرتبطة بجولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة 2016 من جانب فصيل في الجيش.

وذكرت الوكالة أنه تم اعتقال 160 شخصا في إزمير و25 شخصا في مدن أخرى بتهم الغش.