اعتقال 260 مشتبها به تركيا

وذكرت وكالة تركية أن السلطات التركية تواصل البحث عن أكثر من 50 مشتبها بهم آخرين.
وتتباين الاتهامات، لكن جميعها مرتبطة بجولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة 2016 من جانب فصيل في الجيش.
وذكرت الوكالة أنه تم اعتقال 160 شخصا في إزمير و25 شخصا في مدن أخرى بتهم الغش.
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