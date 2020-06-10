العثور على جثث لمهاجرين

عثر على عشرين جثة لمهاجرين أفارقة على سواحل جزيرة قرقنة في محافظة صفاقس وسط تونس، على ما أفادت محكمة المنطقة ويجري البحث عن ثلاثين آخرين.

قال الناطق الرسمي باسم محكمة صفاقس مراد التركي لفرانس برس: إن صيادين عثروا، صباح الثلاثاء، على جثث طافية في مياه سواحل جزيرة قرقنة وأعلموا السلطات المحلية بذلك.

انتشل خفر السواحل عشرين جثة لأفارقة من جنوب الصحراء ويجري البحث عن آخرين بالاستعانة بغواصين وبمساعدة قوات بحرية من الجيش التونسي. أفادت السلطات أن قارب المهاجرين انطلق، ليل الخميس الجمعة، من سواحل مدينة صفاقس في اتجاه إيطاليا، بحسب التركي.

وفقا لشهادات جمعتها السلطات، فإن 53 شخصا كانوا على متن القارب.

تجرى تحاليل الحمض النووي للجثث التي تم نقلها إلى ثلاجة أحد المستشفيات، كما فتحت السلطات القضائية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث ومن قام بتنظيم الرحلة غير القانونية.