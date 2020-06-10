صراع على ثروات ليبيا ينقلها للنموذج السوري

لم تعد الأزمة شأنا داخليا، بل باتت ليبيا ساحة للقتال بين قوى إقليمية ‏ودولية تريد نهب ثروات البلد الذي يصنف خامس أكبر احتياطي ‏بترول في العالم، وتحولت ليبيا منذ إسقاط حكم القذافي إلى ساحة ‏حروب بين الدول الكبرى التي سمحت حكومة الوفاق بقيادة فايز ‏السراج، لتركيا بالدخول بقواتها ونحو عشرة آلاف من المرتزقة ‏السوريين إلى جانب الميليشيات الإرهابية المسلحة، ضد الجيش ‏الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لمنعه من بسط السيطرة على ‏كامل التراب الليبي.‏

الأمم المتحدة

ورغم فشلها المتكرر في إيجاد حل للأزمة، أعرب ستيفان دوجاريك ‏المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن تشجيع الأمين العام ‏للأمم المتحدة أنطوينو جوتيريش الدعوات الأخيرة من جانب القادة ‏الليبيين لاستئناف المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام، لافتا إلى ‏أن ذلك يمهد الطريق لحل سياسي شامل.‏

وأضاف دوجاريك أنه من أجل استئناف المحادثات بشكل جدي يجب ‏إسكات الأسلحة، مرحبا بدعوات الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في ‏الأيام الأخيرة من أجل الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا.‏

ولفت إلى أن الحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى ‏وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح والمعاناة لأكثر من 16 ‏ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية فقط، وأن حوالي 18 ألفا و500 ‏شخص نزحوا حديثا في نهاية الأسبوع الماضي من ترهونة وسرت ‏بعد استيلاء ترهونة من قبل القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق ‏الوطني الليبية، وتحسبا لمزيد من التقدم في سرت.‏

الحراك الوطني من أجل ليبيا

بدوره أعلن الحراك الوطني من أجل ليبيا في بيان له تأييده إعلان ‏القاهرة، ووجه الشكر لمصر قيادة وشعبا على إطلاقها لهذه المبادرة، ‏مطالبا بإنفاذ بنودها فورا، بدءا بوقف إطلاق النار الذي فات الموعد ‏المعلن عنه.‏

كما طالب البيان أيضا بإخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ‏ليبيا، وحصر حمل السلاح في يد جيش موحد وشرطة موحدة، ‏وتوحيد المؤسسات السيادية، وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية ‏تجدّد الشرعية في البلاد. ‏

وشدد الحراك في ختام بيانه على ضرورة التصدي للإرهاب ‏وداعميه، ودعمه الاعتدال والوسطية والتّراحم. الموقعون: رئاسة ‏الحراك الوطني من أجل ليبيا عن أعضائه: الشيخ فرج بوحسن ‏العبيدي، الشيخ إبراهيم أبوبكر نصر المقرحي، الشيخ مولاي قديدي، ‏الشيخ إبراهيم علي حامد الحضيري، مقرر الحراك د. علي أحمودة ‏حسن مسعود، منسق العلاقات الخارجية د. عارف علي النايض.‏

مؤامرة تركية ‏

وكشفت تقارير دولية أن تركيا تقود مؤامرات عابرة للحدود في دول ‏عدة من بينها ليبيا، فبعد سنوات من دعم الميليشيات سرا قررت تركيا ‏التدخل عسكريا في ليبيا في نوفمبر الماضي، وأرسل إردوغان ‏مرتزقة سوريين إلى طرابلس ومصراتة بذريعة دعم قوات مجلس ‏الوفاق الليبي، التدخل التركي أدى إلى تعقيد المشهد وفتح بدوره الباب ‏إعادة تنظيم صفوف معسكر الإرهاب. ‏

وكانت تقارير غربية فضحت مؤامرة إردوغان. وأجمعت التقارير أن ‏النفط وثروات غاز المتوسط فقط وراء المغامرة التركية، وحذرت ‏المؤسسات الليبية ممثلة في مجلس النواب من خطورة الدور التركي. ‏فيما طرح رئيس البرلمان مبادرة لحل الأزمة وإخراج المرتزقة ‏السوريين، رفضت تركيا الخروج من المشهد العسكري الليبي. ‏

وسط هذا العبث احتضنت القاهرة إعلان مبادرة ليبية - ليبية تهدف ‏إلى وقف الصراع وتفتح الباب أمام الحل السلمي، ورحبت أطراف ‏دولية وإقليمية بالمبادرة الليبية التي ترعاها القاهرة.‏

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إغلاق حقل الشرارة النفطي

قال مهندس في حقل الشرارة النفطي الليبي، أمس الثلاثاء، إن الحقل ‏العملاق أُغلق مرة أخرى بعد أيام من إعادة تشغيله بعد إغلاق طويل، ‏وإن الجهود جارية لإعادة فتحه مجددا، وقالت مصادر إن قوات ‏موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا «الجيش الوطني الليبي» ‏وراء هذا الإغلاق الأحدث، وكانت القوات أغلقت معظم حقول النفط ‏الليبي في يناير الماضي، حفاظا على ثروات البلاد مما أوقف معظم ‏إنتاج ليبيا وحجب إيرادات بمليارات الدولارات.‏

رفض الوفاق ‏

أعلنت موسكو، أمس، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ‏اتفق مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة تهيئة ‏الظروف لعملية سلام في ليبيا، والإسراع بتعيين مبعوث أممي، وجاء ‏هذا التطور الذي أوردته الخارجية الروسية بعد يومين على المبادرة ‏المصرية التي طرحت خلالها خطة للسلام تشمل مفاوضات في ‏جنيف، وتشكيل مجلس رئاسي منتخب وحل الفصائل المسلحة، ‏وإخراج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا.‏

وتزامن التوافق الروسي - التركي على دعم السلام في ليبيا، مع ‏اتصال هاتفي جرى أول من أمس بين الرئيس المصري ونظيره ‏الروسي فلاديمير بوتين، حيث أشاد بوتين بالمبادرة المصرية من ‏حيث توقيت طرحها، والإطار الشامل لها الذي يقدم طرحا متكاملا ‏وبناء لتسوية الأزمة.‏

وكانت الخارجية الروسية قد عبرت أمس أيضا عن أملها في رد ‏إيجابي وسريع لحكومة «الوفاق» في طرابلس. ‏

في سياق متصل، رفض فايز السراج المبادرة المصرية والجلوس مع ‏حفتر على طاولة المفاوضات مع تراجع قوات الأخير، مما سلط ‏الأضواء على دور القوى الخارجية في تغيير موازين القوى على ‏الأرض وقضية المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب حكومة ‏الوفاق.‏

روسيا بمواجهة تركيا

تعاظم دورا روسيا وتركيا في الملف الليبي في الآونة الأخيرة، ‏ويمكن القول إنهما باتتا تتحكمان بمعظم أوراق الملف الليبي، رغم ‏استمرار أطراف إقليمية في الاضطلاع بأدوار أقل أهمية في هذا ‏الملف، لكن ما يلفت الانتباه هو الدور المتعاظم الذي يلعبه المقاتلون ‏السوريون في الحرب الليبية، والذي بدأ وكأنهم وقود تلك الحرب مع ‏التدخل العسكري التركي في ليبيا، ولم يتوقف الأمر على المقاتلين ‏السوريين الذين يقاتلون إلى جانب حكومة الوفاق، بل برزت مؤخرا ‏تقارير عديدة عن نقل روسيا لمئات المقاتلين السوريين إلى ليبيا للعمل ‏بموجب عقود مع شركة «فاغنر» الأمنية الروسية التي تقاتل وتعمل ‏إلى جانب قوات حفتر، وليس من الواضح حتى الآن المهام التي ‏يتولونها هناك.‏

هل تصبح ليبيا سورية جديدة؟

قالت صحيفة الجارديان البريطانية في يناير الماضي، إن المرتزقة ‏السوريين وقعوا على عقود مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس ‏للقتال لمدة ستة أشهر إلى جانب قواتها، وإن تركيا تتكفل بنفقات ‏علاج الجرحى وإعادة جثامين القتلى منهم إلى سورية ومنحهم ‏الجنسية التركية في نهاية المدة، الأمر الذي سيعيد تجسيد نموذج الصراعات المختلفة في سورية، فهل تتحول ليبيا إلى سورية جديدة؟