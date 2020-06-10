لأول مرة في تاريخ أمريكا.. تعيين "أسود" قائداً لسلاح الجو وترامب يصفه باليوم التاريخي

أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحد الأمريكية، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران 2020، تعيين الجنرال تشارلز براون، الذي ينحدر من أصول إفريقية، في منصب قائد سلاح الجو الأمريكي، بعد أن صادق مجلس الشيوخ على القرار.



المصادقة على تولّي تشارلز براون، ذي البشرة السوداء، في هذا المنصب العسكري الكبير، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه شوارع أبرز الولايات الأمريكية تظاهرات واحتجاجات على مقتل جورج فلويد، الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، وكذا احتجاجاً على تفشّي العنصرية في البلاد.



"يوم تاريخي لأمريكا" هكذا وصف الأمر الرئيس دونالد ترامب، الذي تعرض لانتقادات لاذعة في الفترة الأخيرة، أثّرت على شعبيته، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال تدوينة على حسابه الرسمي على تويتر.



وكتب دونالد ترامب في التغريدة نفسها قائلاً: "قراري تعيين الجنرال تشارلز براون كأول أمريكي من أصول إفريقية على رأس واحدة من الخدمات العسكرية، تمت المصادقة عليه في مجلس الشيوخ".



وأضاف "يوم تاريخي لأمريكا، أنا متحمّس للعمل على نحو أوثق مع الجنرال براون، وهو وطني وقائد رائع".



هذه التغريدة قرأها العديد من المتتبعين الأمريكيين على أنها محاولة من الرئيس ترامب لامتصاص غضب المناهضين للعنصرية والشارع الأمريكي، الذي لم يُخفِ عدم رضاه عن سياسة ترامب، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأقليات.



ووفق صحيفة businessinsider، الثلاثاء، فإن براون سيكون أول طيار أمريكي من أصل إفريقي يعمل كرئيس للخدمة العسكرية، ما يجعل تعيين هذا الجنرال إنجازاً تاريخياً.



تضيف الصحيفة أنه "تم اقتراح براون، القائد الحالي للقوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادي، من قِبل الرئيس ليكونَ رئيس أركان القوات الجوية الثاني والعشرين، في 2 مارس/آذار الماضي".



بعد تخرجه في جامعة تكساس للتكنولوجيا في عام 1984، عمل براون في القوات الجوية لمدة 35 عاماً.



كما يمتلك الجنرال أربع نجوم ممتازة بعد ما يناهز 3000 ساعة طيران، بما في ذلك 130 ساعة قتالية، وذلك بواسطة F-16 Fighting Falcons.



براون كان عضواً في القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، كما شغل أيضاً منصب نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، وفقاً لسيرة حياته بالقوات الجوية.



ديف غولدفين، رئيس أركان القوات الجوية الحالي، الذي من المقرر أن يتقاعد في نهاية الشهر، قال "إن CQ Brown هو واحد من أفضل المحاربين الذين أنتجهم سلاحنا الجوي على الإطلاق".



وأضاف: "لقد قاد عالمياً في منطقة المحيط الهادي وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. عندما يتعلق الأمر بالذكاء العالمي لا يوجد أحد أقوى".



وفي حديثه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في وقت سابق من الشهر الماضي، قال براون إنه ملتزم برؤية القوات الجوية تحقق "تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني وقوة مشتركة متكاملة وأكثر فتكاً".



في تصريح لبراون، نقلته نفس الصحيفة، أكد على فخره لكونه أول أمريكي أسود البشرة ينال هذا المنصب الرفيع، مؤكداً أنه يُفرح كل الأمريكيين السود، الذين ناضلوا للوصول إلى هذه المرتبة.



الجنرال براون أقرّ أيضاً بأن هناك "آمالاً كبيرة معلقة عليه من قِبل الأمريكيين من أصول إفريقية، خاصة في هذا الظرف الخاص".



يقول بهذا الخصوص "أُفكر في الكيفية التي يقدم بها ترشيحي بعضَ الأمل، ولكنه يأتي أيضاً بعبء ثقيل"، معترفاً بأنه "لا يستطيع إصلاح قرون من التمييز العنصري في بلدنا".



وقال براون إنه يبحث عن طرق لإدخال تحسينات "حتى يتمكن جميع الطيارين، اليوم وغداً، من تقدير قيمة التنوع والعمل في بيئة يمكنهم فيها تحقيق إمكاناتهم الكاملة".





المصدر: وكالات