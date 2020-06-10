موسكو… تسجيل 56 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير

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وأعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا، عن تسجيل 56 وفاة جديدة بين مصابي فيروس كورونا في موسكو خلال اليوم الأخير.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس في العاصمة الروسية 3085 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

يذكر أنه تم خلال الأيام الأخيرة رصد تراجع كبير في وتيرة انتشار الفيروس بموسكو. وانخفض معدل الوفيات اليومية بشكل طفيف الثلاثاء، بالمقارنة مع الاثنين، حين سجلت 59 حالة وفاة.

وكان عمدة العاصمة الروسية سيرغي سوبيانين قد أعلن الاثنين، عن رفع القيود عن التنقل في المدينة وإلغاء نظام التصاريح الإلكترونية اعتبارا من يوم الثلاثاء 9 يونيو، مشيرا إلى رفع مزيد من القيود خلال الشهر الحالي.

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وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في عموم روسيا 485 ألف شخص، 198 ألفا منهم في موسكو.

وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا 6142 حالة حتى ظهر الثلاثاء 9 حزيران، بينما تعافى أكثر من 242 ألف شخص.

شهدت موسكو حياة طبيعية بعد رفع الحجر المنزلي في ظل ما وصف باستقرار الأرقام في الإصابات والوفيات بجائحة كورونا، في حين بدأت نيويورك المرحلة الأولى من رفع الإغلاق.

وتبقى موسكو بؤرة تفشي الوباء مع نصف عدد الوفيات حتى لو تراجع فيها العدد اليومي للحالات من ستة آلاف مطلع أيار إلى 1572 الثلاثاء.